Яких реформ все ще вимагає МВС України?

Утримуючи правоохоронну систему за формою, влада давно втратила її по суті. Ніяка нова чи стара прізвище міністра не може автоматично заповнити утворився в системі вакуум.

5 червня в парламенті за ініціативи фракції «Голос» було зареєстровано постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як заявив голова профільного комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, комітет Верховної Ради погодився внести до порядку денного сесії парламенту постанову про звільнення міністра МВС Авакова.

Однак, за нашою інформацією, на сьогодні голосів за відставку Авакова в парламенті немає. Безумовно, одному «Голосу» з поставленим завданням не впоратися, приймати рішення доведеться «слугам». І тут є нюанси.

На Банковій думки розділилися. Глава ОПУ Андрій Єрмак, давно втомлений від домінуючу тіні Авакова, наполягає на хайпи і жертві, якої давно потребує суспільство. Це, на думку Єрмака, розрядить ситуацію і дасть Зеленському додатковий рейтинг якраз до місцевої виборчої кампанії. А також, за інформацією наших джерел, відсуне главу МВС не тільки від вуха Зеленського, але і з шляху переговорів в Мінську, де позиція Авакова не збігається зі стратегією Єрмака. Інтереси групи Єрмака сьогодні в парламенті лобіює нардеп Євген Шевченко, який, нагадаємо, паралельно акції «Голоси» з парламентської трибуни критикував діяльність Авакова на посаді голови МВС і закликав депутатів відправити чинного міністра у відставку.

У той час як перший помічник президента Сергій Шефір, встиг потрапити під жорсткий чарівність Арсена Борисовича, дотримується протилежної позиції. Співвласник Банковій знаходиться в прекрасних стосунках і з Ахметовим, і з Коломойським. Як, втім, і сам Аваков. А договір про взаємовигідне співробітництво не передбачає відставки бізнес-партнерів.

І переважна більшість політичної еліти скоріше на боці Шефіра, ніж Єрмака. В стару парламентську гвардію Аваков вріс корінням, бізнесом і «вагонами» компромату, що власне і стримує досвідчених політиків від наступу на затримався на своїй посаді міністра. Тому зовсім не дивує позиція ЄС, завбачливо зайнята «в кущах» командою Порошенко, періодично выкрикивающей звідти порожній меседж, що якщо вже змінювати, то весь уряд відразу.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко має давню і складну історію взаємин з Аваковим, і точно не буде псувати спогади необачними кроками.

Депутати ОПЗЖ? З радістю приєднаються до більшості, а, значить або утриматися від того, щоб натиснути на кнопку за відставку людини, до якого ще не раз доведеться звернутися за допомогою, або натиснуть, якщо вітер зміниться і можна буде красиво розповісти своїй аудиторії, як вони нарешті зняли Авакова.

Що стосується безпосередньо фракції-застрельщика антиаваковской кампанії в парламенті, то локомотив партії «Голос» Святослав Вакарчук, на днях заявив про складання депутатського мандата, — єдиний з фракції, хто не підписав постанову про відставку Авакова. Вчора парламент не задовольнив прохання Вакарчука про складання повноважень, що звичайно не змінить його наміри піти з парламенту і реальної політики. І, так, голоси у фракції не стало, зате танцюристи з них тепер препаршивейшие.

Молоді ж політики з «слуг народу», яким і належить приймати підсумкове рішення, в більшості своїй говорять про Авакова пошепки, перебуваючи в повній впевненості, що тільки він у змозі утримати розгойдується в країні ситуацію. Ну, а деякі взагалі мовчать з-за банального страху з ним зв’язуватися.

Зараз складно передбачити, який з варіантів у підсумку визначить президент. Спочатку Зеленський був налаштований на лояльну відставку, бажаючи обміняти добровільна заява про відставку на визначення Аваковим свого наступника і пост посла в Італії. Але Арсен Борисович не того польоту птах, щоб погодитися на такий скромний подарунок.

Та й події, що розгортаються в країні, знову похитнули впевненість Зеленського в правильності стратегії глави свого офісу Єрмака. Коли у тебе під вікнами чергують вже не тільки умовні радикали, але й прихильники новонароджених проросійських партій, відкрито протистоять один одному (у середу відбулися серйозні сутички представників Нацкорпуса і партії Шарія в метро), хочеться ще міцніше стиснути руку дорослого Арсена Борисовича.

Але Зеленський завис. Тому що майбутнє голосування дуже наочний маркер для суспільства і, як наслідок, хороший інструмент тиску на свою фракцію. На тлі досить чітко артикульованих у медійному просторі справи про демонстративне затягуванні розслідування вбивства Катерини Гандзюк, а також більше схожого на безпідставне утримання під вартою підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета ветеранів АТО, можна красиво занести палицю над непроголосовавшим за відставку Авакова парламентом. І навіть розпустити цей поганий парламент. Інакше, винісши постанову в зал і не проголосувавши його силами власної фракції, Зеленський ризикує отримати досить відчутний удар по особистому рейтингу і репутації.

Однак останні публічні заяви Зеленського на адресу Авакова як «самого компетентного міністра» свідчать, що страх остаточної дестабілізації ситуації в країні все-таки переважує. Слабкий президент, який акумулює всю владу в країні, але не вміє правильно нею розпорядитися, потребує хоча б видимості існуючого силового хребта держави. Плюс — на лавці запасних у Зеленського порожньо. Думаємо, що як раз в цей момент Банкова вирішує стратегічне завдання, як правильно медійно пояснити або навіть наочно забезпечити збереження Авакова на посаді.

Однак не будемо гадати на кавовій гущі. Незалежно від того, піде нинішній міністр МВС або залишиться, правоохоронна система потребує якісної перезавантаження. І щоб в черговий раз не залишати цей процес на відкуп одній людині, завжди рискующему перетворитися лише в доглянутий поліцейський кітель з погонами, що прикриває хаос і беззаконня, парламентарії повинні розуміти суть необхідних правоохоронній системі перетворень. І робити все можливе, щоб центром реформи став саме парламент. Так яких реформ потребує МВС?

Про перевантаженість слідчих чули всі, так що для вирішення цієї проблеми з 1 липня нарешті почне діяти інститут кримінальних проступків. Наступним кроком має стати створення замінника безнадійно застарілого Кодексу про адміністративні правопорушення, який прийняли ще в 1984 році і змінювали більше 600 разів. Без нового кодексу у поліції та інших чиновників не буде ефективних інструментів залучення порушників до відповідальності. А більшість порушень все-таки не кримінальні, а адміністративні.

У поліції, перш за все, реформи вимагає кримінальний блок. Слід нарешті об’єднати оперативників та слідчих і зробити з них детективів. Для протидії знущанням — в повному обсязі запустити систему «протокол піклування» (custody record) і відеофіксацію всього, що відбувається у відділеннях поліції. Негласна следовательская (сыскная) діяльність повинна бути приведена у відповідність європейським стандартам. Міністру слід перестати контролювати слідство і впливати на нього. Коментуючи кримінальні провадження, посадовим особам слід бути дуже обережними, щоб не порушувати презумпцію невинності і не тиснути на слідство і суд.

Потрібно забезпечити належну участь громадськості у запобіганні та виявленні катувань і неналежного поводження з затриманими у відділеннях поліції. Більше десяти років тому це ефективно забезпечували мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини, що діяли на підставі відомчого наказу МВС, що було виразником доброї волі відомства і прагнення до належного громадського контролю.

Але з приходом до влади Віктора Януковича діяльність мобільних груп згорнули, а потім і громадськість втратила можливість здійснення нагляду за діяльністю міліції. Зараз є необхідність в тому, щоб представники незалежних правозахисних організацій могли моніторити підрозділи поліції щодо належного оформлення затриманих, виявлення знущань, ненадання медичної допомоги і т. п.

Поліція охорони повинна перестати бути привілейованої охоронною фірмою (згадаймо про перестрілку в Княжичах), повинна охороняти виключно державні структури і відібрати охоронні повноваження у Нацгвардії. Поліції особливого призначення, третина якої складають колишні беркутівці, слід приєднати до підрозділів тактико-оперативного реагування (ТОР), щоб у поліції не було двох різних структур, заточених під конфліктні ситуації. Для ефективного забезпечення публічного порядку на мирних зібраннях потрібно затвердити відомчу інструкцію, яка відповідала б європейським та національним стандартам.

Зрештою, має бути створений єдиний незалежний орган фінансових розслідувань з упором на аналітику, а не на обшуки «маски-шоу». Це стосується не тільки компетенції МВС, але і податкової міліції та СБУ. Роль міністра внутрішніх справ в цій реформі значна, адже більшість кримінальних проваджень стосовно економічних злочинів зосереджено саме в Нацполе. Безуспішні спроби створити той чи Службу фінансових розслідувань, то Національне бюро фінансової безпеки натрапили на опір силовиків і політиків. Але без цієї реформи, Україна залишиться менш привабливою для інвесторів, а бізнес будуть кошмарити три органу досудового розслідування одночасно. Слідство щодо економічної злочинності має бути тільки у цієї нової структури.

Нацгвардію слід вилучити із сфери управління МВС і позбавити правоохоронних функцій. З аналогічних мотивів, те ж саме треба зробити і з Державною прикордонною службою. Прикордонників слід розділити на прикордонні війська з функцією захисту і охорони державного кордону та прикордонної поліції у складі Національної поліції, яка буде займатися іншими питаннями. Давно ж у ДПСУ бідкаються, що не можуть розслідувати злочини і повинні залучати Нацпол.

Необхідно створити інтегровану систему безпечною країни: відеоспостереження за публічним порядком і пов’язана з ним аналітична діяльність повинні бути врегульовані законом, зокрема в аспекті дотримання права на приватність та захисту персональних даних. Нинішня неефективна модель — коли розпорядниками систем відеоспостереження є органи місцевого самоврядування, які за власним бажанням дають або не дають поліції доступ до інформації, слід трансформувати в цілісний інформаційний комплекс під крилом МВС або Минцифры.

Наостанок (хоча з цього можна було б почати) треба вдосконалювати діяльність поліцейських і дисциплінарних комісій, а саме: ввести конкурс на всі посади, крім переведення на рівнозначні, а також почати нарешті залучати громадськість до діяльності дисциплінарних комісій, що вже передбачено законом, однак на практиці не працює навіть у найбільш резонансних випадках.

Поліцейські комісії зараз є хорошим і дієвим інструментом відбору на службу в поліцію, але лише для тих, хто приходить туди не з системи. А кар’єрні просування тих, хто вже служить в поліції, відбуваються без належного громадського контролю, виключно за рішенням начальників. Тому більше 400 чоловік в 84 поліцейських комісіях долучаються до «відсіювання» кадрів на дуже вузькій ділянці роботи — потрібно запроваджувати конкурсну процедуру майже у всіх випадках перестановки поліцейських між підрозділами, а часто і всередині їх.

Закон 2018 року теж передбачає можливість залучення громадськості до дисциплінарним комісіям, але ми не знаємо ні про одному ефективному разі участі правозахисників. Переважно дисциплінарні комісії формують лише з поліцейських, хоча введення представників правозахисних організацій, наприклад, дисциплінарні комісії, які займалися питаннями вбивства Кирила Тлявова в Переяславі, згвалтування в Кагарлику, стрілянини у Броварах і т. п., підвищило б довіру громадськості до внутрішніх процесів в поліції.

Дивно, що влада досі не зрозуміла: створення діючих механізмів громадського контролю лише підвищить довіру до неї, а деякі поліцейські все ще продовжують вбивати, гвалтувати, перешкоджати мирним зібранням і нехтувати правами людини. У МВС не бажають визнавати користь від співпраці з громадськістю. Важливо, щоб механізм залучення громадськості був грамотний, щоб у такі структури не потрапляли неадекватні персонажі або суто кишенькові активісти силових структур, чия участь зведеться до «одобрямсу».

Влада Авакова — наслідок віри Зеленського в те, що лише Арсен Борисович здатний забезпечити порядок. Тобто президента влаштовує ситуація, коли гарантом безпеки є конкретна людина, а не закон. Суспільство, очевидно, хоче сили права, а не права сили. Як би там не було, набагато більше варто зміст політики, а не персоналії політиків.

АВТОРИ: Михайло Каменєв, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, Виконавчий директор Правозахисної ініціативи; Степан Золотар, юрист, голова Фонду регіональних ініціатив; ZN.ua