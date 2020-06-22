Бойовики в Широкиному поцілили ракетою в камеру ОБСЄ

Бойовики на Донбасі після двох днів обстрілів спостережної вишка з апаратурою у Широкиному влучили в камеру ОБСЄ протитанковою керованою ракетою.

Про це повідомляє “ТСН”.

Приліт ворожої ракети на підконтрольну територію стався сьогодні, 22 червня, близько 8:15.

ФОТО: “ТСН”

Як зазначається, проросійські терористи намагалися вцілити по вишці, на якій встановлено спостережну апаратуру міжнародної місії, ще напередодні, але промахнулися. Снаряд впавши поруч з фельдшерсько-акушерським пунктом.