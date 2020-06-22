Трамп розкритикував “Північний потік – 2”

Президент США Дональд Трамп знову піддав різкій критиці Німеччину через газопровід “Північний потік – 2”.

Про це пише DW.

Берлін платити Москві “мільярди доларів за новісінький газопровід”, заявивши Трамп на передвиборній зустрічі з його прихильниками в місті Талса в штаті Оклахома.

“Ми повинні захистити Німеччину від Росії”, – закликав голова Білого дому.

США і ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з будівництва “Північного потоку – 2” припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Крім того, президент США знову дорікнув Берліну в недостатніх, на його думку, внесках до бюджету НАТО. Протягом 25 років Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу “один трильйон доларів”, стверджує голова Білого дому.

Мета НАТО – домогтися від кожного з її держав-членів виділення на військові потреби альянсу не менше двох відсотків ВВП до 2024 року. Хоча Німеччина в останні роки істотно збільшила витрати на оборону, в 2019 році вони становили 1,38 відсотка ВВП країни.