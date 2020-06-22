ЛГБТ-активіст Ігор Кочетков повідомив, що ФНС Росії визнала його шлюб з чоловіком

Директор програм «Російської ЛГБТ-мережі» Ігор Кочетков повідомив, що йому вдалося отримати податкове вирахування витрат на страхування життя свого чоловіка Кирила Федорова. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Кочетков і Кирило Федоров уклали шлюб в Нью-Йорку. За Сімейним кодексом, Росія визнає шлюби, укладені за кордоном. При цьому одностатеві шлюби в Росії як і раніше заборонені.

В той же час по російським законам всі люди, які перебувають у шлюбі, мають право повертати через податковий відрахування 13% деяких витрат, понесених в інтересах подружжя. До таких витрат відноситься і страхування життя.

«Щоб одержати відрахування, потрібно заповнити податкову декларацію, що я і зробив. До заяви доклав нотаріальний переклад нашого американського свідоцтва про шлюб, — розповів Кочетков. — Інспекція ФНС провела камеральну перевірку декларації і підтвердила суму заявленого мною податкового відрахування в повному обсязі. Ми не поспішали радіти, поки держава не поверне мені гроші. Але тепер грошик від ФНС впала на мій рахунок і можна радіти».

Таким чином, резюмував ЛГБТ-активіст, влада Росії визнали його шлюб з чоловіком. «У Росії (поки) не можна укласти одностатевий шлюб. Але якщо ви уклали його за законами іншої держави, у Росії він зізнається. Наш випадок лише підтверджує загальне правило», — зазначив він.

Кочетков вважає, що він зі своїм чоловіком створили прецедент. Юрист «Російської ЛГБТ-мережі» Олександр Бєлік заявив «Медузи», що це другий випадок, коли російські власті визнали шлюб між двома чоловіками. Вперше це сталося в 2018 році, коли в МФЦ визнали шлюб між Павлом Стоцько і Євгеном Войцеховським, укладений в Данії.