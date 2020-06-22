Соратника Пшонки Андрія Любовича протягли в заступники Венедиктової в обхід комісії

Як запевняє Венедиктова, вона відмовилася від кандидатур, які пропонував їй Андрій Єрмак, на тлі скандалу з його братом

В кінці березня генпрокурор Ірина Венедиктова призначила одним із своїх заступників Андрія Любовича, на ньому зосередили функції з нагляду за органами досудового слідства — Нацполиции та ДБР. Про це пишуть «Українські новини».

Як зізнавалася сама Венедиктова в інтерв’ю «Українській правді», вона не достатньо знайома з його біографією, головне — що він працював прокурором.

Андрій Любович працював в органах прокуратури, при Порошенко він очолював прокуратуру Донецької області. Він керував слідчим управлінням Дніпропетровської області при Януковичі під керівництвом Пшонки. В прокурорських колах зазначають його вміння обходитися з «особливими» справами – де йдеться про політичних опонентів та їх економічних «подушках». Перед тим, як бути призначеним в офіс Генпрокуратури, місце роботи Любовича — прокуратура Житомирської області, куди він був призначений 6 березня 2020.

З органів прокуратури Любович звільнився в 2017 році. Йому необхідно було пройти конкурс, добір і атестацію згідно із законами про прокуратуру. Згідно із законами, Генпрокуратура повинна розмістити оголошення на сайті офісу генпрокурора, скласти комісію з добору, а кандидат повинен пройти тестування на знання законодавства, загальні здібності (IQ), співбесіда та стажування в тренінговому центрі. Такі вимоги діють для всіх, хто хоче працювати в органах прокуратури, до вересня 2020.

На запит громадської організації «Інформаційний центр Мародерству.немає» Житомирська прокуратура підтвердила, що Любович призначений без конкурсів і комісій. Вже через три тижні його перепризначили заступником Генерального прокурора, журналісти припускають, що посада в Житомирській прокуратурі була потрібна як стартовий майданчик. Те, що він був призначений в обхід законодавства, підтверджує і відсутність на сайті Генпрокуратури інформації про роботу Любовича в Житомирській прокуратурі.

Як запевняє Венедиктова, вона відмовилася від кандидатур, які пропонував їй Андрій Єрмак, на тлі скандалу з братом Єрмака, на посаду свого заступника вона вибрала саме Любовича. Як запевняє голова «Мародерству.немає» Олександр Данилюк, в прокурорських колах ходять чутки, що саме особливі справи будуть під контролем Любовича. Він уточнив, що так «витягують з нафталіну особистостей, головна сфера яких — делікатні справи, і прокурори для них на особливому рахунку. Де-юре процесуальне управління виконує наглядові функції за слідчим органом і представництво в суді щодо посадових злочинів чиновників, де-факто, враховуючи досвід Любовича, в результаті між молотом і ковадлом виявляються бізнесмени. Після сплати «подяк» до суду доходять одиниці справ, а за ґрати потрапляють маргінали, найняті, щоб бути засудженими».

ДОСЬЄ: Віктор Пшонка: зліт і падіння прокурорського Цезаря

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Соратника Пшонки Андрія Любовича протягли в заступники Венедиктової в обхід комісії оновлено: 22 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0