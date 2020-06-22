Парад для Путіна: Закордонні лідери відмовляються їхати в Москву

Не встиг російський МЗС гучно оголосити аншлаг міжнародних гостей на параді Перемоги в Москві, як один іноземний лідер за іншим, став спростовувати, або скасовувати свою поїздку на цей захід.

Парад «смертників» і їх диктатора

Наприклад, анонсований заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко візит президента Франції на парад Перемоги був, оперативно спростовано прес-службою Єлисейського палацу. Що собі уявив або представив у бурхливій фантазії запаленої лобової частки мозку заступник голови МЗС, досі не зовсім зрозуміло, але конфуз вийшов знатний.

Потім пішов відмову від участі в фетишистська вакханалії Володимира Путіна від президента Чехії Мілоша Земана. Відома на всю Європу кремлівська маріонетка прямо заявила, що не поїде до Москви з-за пандемії коронавіруса в Росії. Тобто, Мілош, цілком адекватно оцінює ситуацію в країні, буквально клокочущей від COVID-19, вирішив не ризикувати, адже цей ризик може стати останнім у його житті.

А тепер і президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що не зможе відвідати парад на Червоній площі через продовження у республіці карантину по COVID-19.

Дорожать своїм життям

Відверто кажучи, ще 1 червня, я відзначав не тільки те, що запрошені на парад Перемоги до Москви міжнародні лідери, які представляють або лояльних Кремлю персонажів, але і маріонеткових глав невизнаних республік, таких як Південна Осетія і Абхазія. Але ось президент Азербайджану на цьому тлі виглядав якимсь особняком і, я б навіть сказав, дуже не доречно, з урахуванням присутності президента Вірменії.

Ще тоді я піддав сумніву сюрреалістичність ідеї такого появи на публіці, глав двох конфліктуючих між собою країн, не без втручання третьої сторони – Росії. Що ж, сумніви реалізувалися відмова Ільхама Алієва відвідувати фетишистскую вакханалію Володимира Путіна. Але навіть не про це мова…

У списку гостей Путіна, станом на 19 червня, все менше і менше прізвищ, а до 24 червня ще ой як багато часу і ой як цей список може ще порідшати. Особливо з урахуванням того, що МЗС РФ щодо візиту ряду іноземних лідерів, видавав бажане за дійсне, а навіть ті, хто й хотів би приїхати, з-за дуже жорсткої афіліації з Кремлем, не зроблять це з однієї простої причини. Своя життя їм дорога і зайвий раз занурюватися в коронавирусную клоаку і ризикувати своїм тлінним існуванням бажання – немає.

Злий Одесит