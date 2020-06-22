Не народилося 13 мільйонів дітей: Зеленський закликав вшанувати пам’ять українців, загиблих у Другій світовій

22 червня 1941 року в українську столицю прийшла війна — нацистські літаки рано вранці скинули перші бомби на Київ. Про це у соцмережі нагадав українцям президент Володимир Зеленський, назвавши Другу світову війну найбільшою катастрофою ХХ століття.

Також глава держави послався на висновки дослідників, згідно з якими Україна втратила у Другій світовій не менше 10 мільйонів людських життів, а ще 13 мільйонів українців так не з’явилися на світ.

«Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією», — зазначив глава держави.

Він також констатував, що війна досі породжує багато суперечок у суспільстві — суперечок про те, чи була вона «своєї» або «чужої».

«Думаю, нам нема про що сперечатися. І війна так чи інакше зачепила кожну українську сім’ю. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає. Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, — військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей. Пам’ятати про те, що ми не тільки вижили у тій страшній війні, але і згодом отримали власну державу», — зазначив президент.