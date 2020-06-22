Трамп — феноменально тупий і жадібний чоловік: сенсаційні подробиці з книги Болтона

Книга «Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому» повинна була стати настільки цікавою, що президент США у суді вимагав зупинити її публікацію і продаж.

Про це йдеться в сьогоднішній статті для «Нового часу» політичного оглядача-міжнародника Івана Яковини.

Чого побоювався Трамп

Втім, суди з видавцями Білий дім, як завжди, програє. Тому можна не сумніватися, що в найближчий вівторок книга Болтона з’явиться у всіх магазинах Америки.

Коли писалася ця книга тільки, Трамп говорив, що її можна буде випускати тільки після президентських виборів в листопаді, але ніяк не до голосування. Президент побоювався, що болтонское письменство може перешкодити йому обратися президентом на другий термін.

Такої ж думки дотримувалися і провідні американські видання. Вони вже ознайомились з цією книгою і прийшли до очікуваного висновку.

Якщо вірити книзі, то США зараз керує дивно безграмотний, неосвічений і дурний чоловік, який свої особисті інтереси завжди ставить вище інтересів своєї країни.

Наприклад, Трамп пропонував китайцям послабити санкції проти їх телекомунікаційних компаній, які торгують з Іраном в обхід санкцій. В обмін на це він хотів, щоб Китай купував в США більше зерна в тих штатах, де Трампу потрібна підтримка фермерів на виборах у листопаді 2020 року. Щоб провести цю угоду, Трамп запобігав і принижувався перед китайським керівником Сі Цзиньпинем.

В обмін на якісь преференції з боку Туреччини Трамп підлабузнювався перед Реджепом Тайіпом Ердоганом і допоміг зняти санкції з турецького банку, який відмивав брудні гроші, отримані на торгівлю з Іраном.

Щодо Китаю є і ще одна зовсім дивна історія. Як-то раз китайці приїхали на переговори з довгим списком виправдань для будівництва концтаборів для уйгурів. У цих таборах Китай збирає сотні тисяч мусульман для «перевиховання».

Там людям промивають мізки, над ними знущаються, проводять на них досліди, з них перуть історію, пам’ять, саму їх сутність та ідентичність. Завдання — повністю знищити багатомільйонний народ. Зробити всіх уйгурів звичайними китайцями.

Так от, китайці думали, що Трамп буде їх сварити за нацистські практики і вимагати зупинити те, що відбувається. Але замість цього він сказав, що китайці правильно роблять, що треба продовжувати в тому ж дусі.

То він мусульман так сильно не любить, той у нього з китайцями була якась ще домовленість — невідомо. Але це приблизно те ж саме, як якщо б Рейган сказав Андропову: «У вас там, в СРСР дисиденти є? Так от, ми не проти, щоб ви їх усіх посадили і катували».

Крім цього Трамп в книзі Болтона постає просто бовдуром. Він, наприклад, думав, що Фінляндія — це частина Росії, і не знав, що у Великобританії є ядерна зброя. Президент США також говорив, що вважає «класної» ідею американського вторгнення до Венесуели.

За словами Болтона, Трамп постійно підтримував конфлікти всередині своєї адміністрації. Наприклад, як-то раз він оголосив, що держсекретар Рекс Тіллерсон відпустив сальну, непристойну жартик про посла США в ООН Ніккі Хейлі.

Але через деякий час з’ясувалося, що про Хейлі і про те, щоб він з нею зробив, жартував сам президент США. Просто він свої слова вклав в уста Тіллерсона, щоб оточуючі стали гірше про нього думати.

Подарунок для Кім Чен Ина

Автор книги також розповів, що Трампу дуже подобається вести переговори з авторитарними лідерами. Він вважає їх набагато сильнішими і цікавими, ніж лідерів вільних країн.

Крім того, для президента США дуже важливо отримати можливість сфотографуватися з якимось страшним диктатором, щоб оголосити себе великим дипломатом.

Саме заради цього Трамп домігся зустрічі з Кім Чен Ином. Всім адекватним спостерігачам було ясно, що переговори з диктатором ні до чого не приведуть, однак Трамп все одно зажадав організувати їх.

В результаті США нічого не одержали, але втратили важливого козиря. До Трампа Америка взагалі не визнавала Північну Корею та її лідерів законною владою. Трамп ж своєю поведінкою фактично визнав і те, і інше.

Це як якщо б президент США раптом зустрівся з лідерами так званих псевдореспублик «ДНР» і «ЛНР». Трамп зробив Киму такий подарунок.

Тиск Трампа на Україну

Крім того, Болтон ближче до завершення своєї книги підтвердив те, що всі і так, загалом, знали. Так, Трамп дійсно тиснув на Україну, щоб та організувала розслідування проти Джо Байдена і Хілларі Клінтон.

Крім того, для президента США дуже важливо отримати можливість сфотографуватися з якимось страшним диктатором, щоб оголосити себе великим дипломатом.

Саме заради цього Трамп домігся зустрічі з Кім Чен Ином. Всім адекватним спостерігачам було ясно, що переговори з диктатором ні до чого не приведуть, однак Трамп все одно зажадав організувати їх.

В результаті США нічого не одержали, але втратили важливого козиря. До Трампа Америка взагалі не визнавала Північну Корею та її лідерів законною владою. Трамп ж своєю поведінкою фактично визнав і те, і інше.

Це як якщо б президент США раптом зустрівся з лідерами так званих псевдореспублик «ДНР» і «ЛНР». Трамп зробив Киму такий подарунок.

Тиск Трампа на Україну

Крім того, Болтон ближче до завершення своєї книги підтвердив те, що всі і так, загалом, знали. Так, Трамп дійсно тиснув на Україну, щоб та організувала розслідування проти Джо Байдена і Хілларі Клінтон.

За словами Болтона, президент США насправді відмовлявся розблокувати військову допомогу Україні, поки та не надасть на Байдена компромат.

Міністр оборони і голова Держдепу як мінімум 10 разів намагалися переконати Трампа не робити цього і відкрити фінансування української армії, але президент був невблаганний.

Таким чином, тепер вже весь світ точно знає, що Трамп дійсно зловживав своїм службовим становищем, заради отримання політичних вигод особисто для себе, для своєї кампанії з переобрання президентом.

Як Болтон врятував Трампа

Однак американський Сенат, більшість в якому складають республіканці, виправдав Трампа за цим звинуваченням. Таким чином сенатори дали дозвіл використовувати президентський пост в особистих цілях і самому Трампу, і всім наступним президентам.

В майбутньому будь-який новий президент зможе в суді представити прецедент: раз Трампа за такі дії виправдали, то і мене повинні виправдати. За словами Болтона, Трампа треба було судити не тільки по українському епізоду, але й за китайським і турецьким.

Автор книги стверджує, що дав свідчення проти президента під час імпічменту, якщо б його спитали по всьому спектру проблем, а не тільки по Україні. Але з-за того, що звинувачення було дуже вузьким, він не став виступати в якості свідка.

Це дуже дивна заява. Болтон міг абсолютно спокійно розповісти Конгресу і про інших зловживаннях Трампа, якщо б захотів. Ніхто не став йому заважати. Але тоді Болтон злякався за свою кар’єру і не захотів валити чинного президента-республіканця. Він категорично відмовився від дачі свідчень у Конгресі.

Тим самим Болтон фактично врятував Трампа від ганебного вигнання з Білого дому в результаті імпічменту. Однак якщо він сподівався на вдячність з боку Трампа, то це він даремно. Президент США вже обізвав Болтона брехливим і огидним шахраєм та махінатором.

Якщо Трамп в листопаді 2020 року знову переоберуть президентом, то кар’єра самого Болтона, а також кар’єри всіх близьких Болтону людей будуть знищені. Це той самий випадок, коли нерішучість і боязкість виявилися набагато небезпечніше прямого протистояння з владою.

Якби Болтон минулої зими виступив проти Трампа, то викинув би його з Білого дому, отримав би статус національного героя, славу і шану на всі часи. Але цього не зробив. І тепер залишився один, всіма ненависний.

Республіканці і Трамп вважають його зрадником, а демократи ніколи не стануть приймати його своєю людиною. Книга його могла б стати величезною сенсацією і бестселером під час імпічменту. Але зараз її куплять тільки фахівці.

Так, вона описує те, що Трамп — бовдур, дурило і нікчемний президент. Але після 4 років у владі всі і так це розуміють. Книга Болтона, яка могла стати одним з найважливіших нон-фікшн творів в історії США, виявилася черговим лайливим пасквилем проти Трампа.

Звичайно, ця книга надасть деякий вплив на певну кількість виборців. Але до листопада цей вплив буде зовсім нікчемним, і через півроку про Болтона всі вже забудуть.

Трамп назвав свого колишнього радника «скривдженим нудним дурнем», а також «некомпетентним» працівником, якого раніше вже звільняли з Білого дому. І ви знаєте, тут я з президентом США повністю згоден.