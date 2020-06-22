Пандемія ще не досягла піку – ВООЗ

Епідемія коронавіруса у світі продовжує набирати обороти, а її наслідки можуть затягнутися на десятиліття, застерігають в організації.

У світі продовжує набирати обороти пандемія коронавіруса. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус на віртуальному форумі охорони здоров’я в понеділок, 22 червня.

“Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемії набагато важче, ніж просто криза в охороні здоров’я. Це ще й економічна криза, і соціальна криза, а у багатьох країнах – ще й політична криза. Його наслідки будуть відчуватися ще десятиліття”, – сказав Гебрейсус.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ заявила про рекордне добовому числі заражень коронавірусом. Напередодні COVID-19 діагностували у понад 183 тисячі осіб, більше всього – в Північній і Південній Америці.

Також ВООЗ заявила про погіршення ситуації з коронавірусом в Європі. Показник нових випадків зараження знаходиться на позначці 17-20 тисяч випадків в день в середньому по європейському регіону.