В Барнаулі на будинок повісили опудало з підписом «Поправки»

В Барнаулі В ніч на 22 червня на стіні житлового будинку на Павлівському тракті, 128 невідомі вивісили опудало з написом «Поправки». Про це пишуть очевидці пабліка «Інцидент Барнаул» в Instagram.

«Ось так будинок прикрасили вандали, по-іншому їх не назвеш. Знизу не відразу зрозуміло, що це опудало», — написала місцева мешканка.

паблік «Інцидент Барнаул» в Instagram

Коментатори під постом в цілому підтримали авторів незвичайної акції протесту. «Молодці!», «Підтримую цих вандалів», «Вони молодці, а не вандали», «Це дуже круто!» — пишуть в коментарях передплатники співтовариства.

Голосування за поправки до Конституції пройде з 25 червня по 1 липня, а останній день голосування зроблять вихідним.