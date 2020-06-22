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В Барнаулі на будинок повісили опудало з підписом «Поправки»

22.06.2020

В Барнауле на дом повесили пугало с подписью «Поправки»

В Барнаулі на будинок повісили опудало з підписом «Поправки»

 

В Барнаулі В ніч на 22 червня на стіні житлового будинку на Павлівському тракті, 128 невідомі вивісили опудало з написом «Поправки». Про це пишуть очевидці пабліка «Інцидент Барнаул» в Instagram.

«Ось так будинок прикрасили вандали, по-іншому їх не назвеш. Знизу не відразу зрозуміло, що це опудало», — написала місцева мешканка.

В Барнауле на дом повесили пугало с подписью «Поправки»паблік «Інцидент Барнаул» в Instagram

Коментатори під постом в цілому підтримали авторів незвичайної акції протесту. «Молодці!», «Підтримую цих вандалів», «Вони молодці, а не вандали», «Це дуже круто!» — пишуть в коментарях передплатники співтовариства.

Голосування за поправки до Конституції пройде з 25 червня по 1 липня, а останній день голосування зроблять вихідним.

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