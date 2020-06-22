Суд призначив дату розгляду апеляції по справі Стерненко

Київський апеляційний суд у п’ятницю, 26 червня, розгляне скаргу щодо зміни запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Засідання розпочнеться об 11:00.

Судове засідання буде проводити суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко, Іван Рибак.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 (11:00). Зал судового засідання № 201», – йдеться в повідомленні.