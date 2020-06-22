У центрі Києва зіткнулися п’ять авто: момент ДТП потрапив на відео

Стали відомі подробиці масштабного ДТП на Хрещатику, з-за якого центр Києва скували пробки.

За даними столичної Патрульної поліції, зіткнулися п’ять автомобілів, а не чотири, як повідомлялося раніше.

За попередніми даними, водій автомобіля Hyundai не вибрав безпечну швидкість руху і врізався в зупинений Mercedes. Останній за інерцією проїхав далі і зіткнувся з автомобілем Geely.

Geely, в свою чергу, виїхав на сусідню смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, а Mercedes проїхав ще деяку відстань в межах своєї смуги і зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Наголошується, що всі п’ять авто отримали механічні пошкодження. На водія Hyundai патрульні склали протоколи за ст 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) Кпап.