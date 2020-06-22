У Вінницькій області 28-річний чоловік побив та зґвалтував 6-річну дівчинку

Повідомлення про злочин в поліцію надійшло 20 червня від місцевої жительки, яка проживає по сусідству. 28-річний зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника Ямпільського поліції Ярослава Марченко, поліцейські встановили, що після того, як зловмисник вчинив стосовно малолітньої дитини насильницькі дії сексуального характеру, він наніс їй ще кілька ударів рукою по голові та тулубу. На місці злочину співробітники поліції затримали правопорушника. Ним виявився 28-річний родич дівчинки, раніше судимий за крадіжку житель цього ж населеного пункту.

На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У медичному закладі підозрюваного освідчували. Лікарі зафіксували в організмі зловмисника 1.7 проміле алкоголю.

На місці скоєння злочину слідчо-оперативною групою вилучено речові докази.

Постраждалу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування. Зараз вона знаходиться в лікарні.

Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). За таке правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.