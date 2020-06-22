Зеленський може розігнати Раду, — Романенко

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливість розпуску Верховної Ради 29 серпня -1 вересня.

Про це повідомив український політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко на Фейсбуці, з посиланням на джерела в ОП.

«Нинішній його склад (Верховної Ради – ред.) все більше злить. Плюс де-факто президент вже не контролює більшість. У разі такого сценарію, що додатково отримає Зеленський мені не зовсім ясно. Ну, буде своїх 140-150 людина, як і зараз. Але доведеться йти на коаліційний уряд. Рада буде більш роздробленою», — написав Романенко.

На його думку, «єдиний виграш потенційно — більш монолітна фракція, але це залежить від того, як будуть формувати списки».

«А враховуючи як у Слуг народу все безглуздо, то не здивуюся , якщо просто продадуть місця по франшизі на місцях. Адже партійна структура СН в регіонах — фікція. Швидше ВП просто намагається полякати депутатів СН, щоб були поступливішими після провалу програми імені Шмигаля. Але це все одно, що їжачка голою ж*співай лякати», — підсумував політолог.