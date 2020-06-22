Канал Медведчука покаже концерт з російськими зірками-крымнашистами: мережа в гніві

Телеканал 112 Україна, офіційно належить народному депутату від «Опозиційної платформи-За життя» Тарасу Козаку, викликав гнів користувачів соцмереж, анонсувавши трансляцію телемарафону з Кремля «День вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні». Серед учасників концерту заявлені одіозні виконавці Лев Лещенко, Стас П’єха, Олекандр Розенбаум, Сергій Трофимов, Олег Газманов.

Журналіст Сергій Руденко нагадав, що всі вони визнані загрозливими для національної безпеки України у зв’язку з підтримкою анексії Криму і поцікавився, як скоро СБУ прийде з обшуками на телеканал і коли ГПУ та ДБР будуть клопотати про обрання запобіжного заходу щодо кума Путіна.

Зазначимо, що у всьому світі найстрашнішу трагедію XX століття називають Другою світовою війною, тоді як в Росії вперто готові говорити тільки про «великій вітчизняній війні», тим самим заявляючи про претензії на статус «країни-переможця».

У коментарях користувачі обурилися планами українського телеканалу, однак засумнівалися, що його чекають реальні санкції.



