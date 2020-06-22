Росіяни згадують про початок Великої Вітчизняної війни

День пам’яті і скорботи відзначається в Росії. В цей день 79 років тому німецькі війська перейшли кордон СРСР.

22 червня на території Росії приспускаются державні прапори. В установах культури, на телебаченні та радіо протягом всього дня скасовуються розважальні передачі.

В країні пройде Всеукраїнська хвилина мовчання одночасно у всіх регіонах в 12:15 за московським часом.

Також проводиться акція «Свічка пам’яті» в ніч з 21 на 22 червня.

На акції на Кримській набережній в Москві запалили вночі 1 тис. 418 свічок — за кількістю днів війни.

Музей Перемоги на Поклонній горі підготував віртуальну екскурсію, виставку та концерт.

У дев’яти містах Росії в цей день планується викласти «вогняні картини», повідомляє ТАСС.

«Всі малюнки унікальні і пов’язані з Великою Вітчизняною війною: це будуть вогненні репродукції як відомих картин та плакатів, так і зображення, які пов’язані з історією регіону», — заявили в русі «Волонтери Перемоги».

О 22:00 мск в столиці буде випущено близько 10 тис. салютних пострілів під 30 артилерійських залпів з гармат ЗІС-3 часів Великої Вітчизняної війни, повідомили ТАСС в прес-службі Західного військового округу.

Раніше Міноборони відкрило на сайті портал з документами, які належать до перших днів війни.

Загальні людські втрати СРСР у ході війни склали 26,6 млн осіб.