Путін погрожує війною колишнім радянським республікам

Співай, ластівка, співай, Путін погрожує війною.

Путін пригрозив забрати у сусідніх держав «подарунки від російського народу». «Якщо республіка увійшла до складу СРСР, але отримала у свій багаж величезна кількість російських земель, традиційних російських історичних територій, а потім вирішила вийти зі складу цього Союзу, то тоді виходила б з чим прийшла. І не тягнула б з собою подарунки від російського народу!»

Це фактично пряма загроза війною колишнім радянським республікам. У Грузії, Молдови та України частину територій вже де-факто насильно відібрали і анексували. Естонії, Латвії, Казахстану, Білорусі – приготуватися (будуть намагатися з’їсти повністю або по шматках). Невипадково захоплення Прибалтики Путін нещодавно з піною у рота відстоював у своїй «історичній» статті.

Цікаво, а якути, татари, башкири, народи Північного Кавказу, буряти, чуваші, карели, мордва, тувинці та інші залишаються в «тюрмі народів» не «державотворчі», тобто, по суті, колонизованные нації теж мають право вимагати назад свої подаровані (вірніше, захоплені Москвою, часто з великою кров’ю) території?

Чим швидше падає рейтинг Путіна, тим агресивніше стає його риторика. Бункерно-тунельний (п)резидент намагається повернути собі популярність, зробивши ставку на агресивний націоналізм, спрямований проти сусідів. Це загрожує новими військовими авантюрами.