Повінь – зміна системи

Menu
Close

Катастрофа літака в Одесі: з’явилося страшне відео моменту катастрофи

22.06.2020

17 червня в Одесі розбився легкомоторний літак «Дельфін», в результаті інциденту загинули два пілоти. У мережі показали момент падіння повітряного судна.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Одеса INFO».

«Судячи з відео, двигун не працював, це і стало причиною катастрофи», — сказано у підписі до відео.

На кадрах видно, що літак різко впав вниз, на великій швидкості стукнувшись об дорогу і піднявши хмару пилу.

Як повідомляв «Апостроф», нещодавно в Самарській області (РФ) впав легкомоторний літак Як-52. На борту перебували 56-річний викладач і 18-річний курсант, вони обидва загинули.

Читайте також:   Україні в цьому році доведеться сплатити $3 млрд боргу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *