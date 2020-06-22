Катастрофа літака в Одесі: з’явилося страшне відео моменту катастрофи

17 червня в Одесі розбився легкомоторний літак «Дельфін», в результаті інциденту загинули два пілоти. У мережі показали момент падіння повітряного судна.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Одеса INFO».

«Судячи з відео, двигун не працював, це і стало причиною катастрофи», — сказано у підписі до відео.

На кадрах видно, що літак різко впав вниз, на великій швидкості стукнувшись об дорогу і піднявши хмару пилу.

Як повідомляв «Апостроф», нещодавно в Самарській області (РФ) впав легкомоторний літак Як-52. На борту перебували 56-річний викладач і 18-річний курсант, вони обидва загинули.