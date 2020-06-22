У харківського диспансеру чорнобильці протестували проти прийому хворих COVID-19, втрутилася поліція

У Харкові біля обласного диспансеру радіаційного захисту сталися сутички між поліцією і учасниками акції протесту проти госпіталізації в даний медзаклад хворих COVID-19. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними правоохоронців, в результаті зіткнення постраждали двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. В одного діагностували черепно-мозкову травму і струс головного мозку, у іншого – забиття гомілки.

За фактом події порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

«Суспільне» повідомляє, що сьогодні вранці біля медзакладу зібралися представники чорнобильських організацій, які виступають проти відкриття диспансеру для прийому хворих коронавірусом.

Кілька десятків людей тримали в руках плакати з написами: «Руки геть від Чорнобильської лікарні. Харків», «Вимагаємо виконання Конституції і законів України» і т. д.

«Під виглядом якихось коронавирусных хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню. Ми не говоримо, що вони не люди, вони теж люди, їх треба обстежити, лікувати, але цей диспансер не пристосований для того, щоб коронавирусных хворих тут лікувати. Він у центрі міста! Ми проти такого рішення влади», — сказав один з учасників мітингу.

Також протестувальники зачитали звернення до голів харківської ОДА та Харківської облради, нардепів, депутатам місцевої ради, правоохоронних органів та ЗМІ. Зокрема, вони пригрозили, що пацієнти диспансеру почнуть голодування, якщо їх вимоги залишать без уваги.





Фото: Суспільне

Коли в диспансер привезли першого хворого COVID-19, між поліцією і учасниками акції відбулися зіткнення.

За даними «Суспільного», мітингувальники перекрили швидкий в’їзд в лікарню, а правоохоронці намагалися відтіснити натовп.

«На мій погляд, їх хтось штовхнув воротами, коли намагалися їх закрити. Вони не очікували цього і впали … відштовхнули, мабуть, воротами. Один впав і вдарився потилицею об асфальт», — сказав заступник начальника обласного управління поліції Сергій Бирбасов.

Радник голови облдержадміністрації Наталія Попова розповіла в коментарі «Громадському», що у диспансері є два розділених корпусу. Один з них підготували для інфікованих, зокрема оснастили засобами індивідуального захисту на мільйон гривень.

До цього часу заражених брали в Харківській обласній інфекційній лікарні, але там лікарі ледве можуть лікувати 200 пацієнтів. На сьогоднішній день там знаходилось на лікуванні 246 осіб, з них 13 у реанімації.

Трохи пізніше в диспансер привезли другого інфікованого. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що в даний медзаклад перевозять найважчих пацієнтів з COVID-19. Директор Департаменту охорони здоров’я Геннадій Бондарчук каже, що з інфекційної лікарні в диспансер вже перевели чотирьох пацієнтів.