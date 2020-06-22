Колишній прокурор Костянтин Кулик заявив, що за закриття справи проти «Burisma» і Байденов пропонували $50 млн, $6 млн. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на сьогоднішню прес-конференцію Кулика.

Нагадаємо, Кулик був старшим групи прокурорів Генпрокуратури з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 років.

Прокурор повідомив інформацію про хабар у зв’язку з тим, що нещодавно представники «Burisma» були затримані під час передачі агенту НАБУ хабара в $6 млн для закриття справи «Burisma».

Хабар ж в $50 млн прокурорам пропонували ще 2019 році.

Кулик підкреслив, що в серпні 2019 роки від отримав інформацію, що власник «Burisma» і екс-міністр Микола Злочевський виділив $50 млн для закриття кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю компанії «Burisma». Ці дані він оформив у рапорт і доповів генпрокурору про необхідність документувати спробу дати хабар.

Після зміни на посаді глави ГПУ Юрія Луценка фіксування хабара в 50 мільйонів зупинилося. ГПУ тоді очолив Руслан Рябошапка, який заявив, що справи по «Burisma» не існує.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що Злочевський продовжує скуповувати українські газові компанії.

ДОСЬЄ: Чому диявол носить Prada, а Злочевський — Zlocci?

В тему: Скандальний Кулик відсудив у Генпрокуратури 1,6 мільйона за службу в АТО

Прокурор Кулик добудував собі поверх в елітному ЖК в центрі Києва

SKELET-info

Кулик: За закриття справи проти «Burisma» давали $50 млн оновлено: 22 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0