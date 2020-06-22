Названо дати проведення ЗНО-2020

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні дозволили провести з 25 червня по 17 липня. Нагадаємо, що державну підсумкову атестацію для випускників скасували, однак ті, хто хоче вступити у вузи, може здати ЗНО.

Як повідомила керівник Міносвіти і науки Любомира Мандзій, рішення про проведення оцінювання прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За її словами, пункти тестування готові до проведення ЗНО в безпечних умовах.

У Міносвіти уточнили, як саме буде проходити допуск до ЗНО і саме тестування:

допуск до тестування буде відбуватися відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора);

Госпотребслужба буде контролювати виконання вимог (відстань між учасниками не менш 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організація утилізації використаних масок і т. д.);

будуть діяти заходи щодо запобігання скупчення людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією);

процес супроводжуватимуть медики і Національна поліція, також залучать інструкторів не з груп ризику.

Повідомляється, що в 2020 році в основній сесії ЗНО візьмуть участь близько 380 тисяч осіб.