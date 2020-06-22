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Нові штрафи і позбавлення прав: Що чекає водіїв у липні

22.06.2020

Вже з 1 липня в Україні почнуть діяти більш жорсткі покарання за водіння автомобіля в нетверезому стані. Порушників чекає кримінальна відповідальність, а також збільшені штрафи.

Про це нагадує телеканал «КРОКУС».

Нови розміри штрафів:

  • за водіння в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння передбачено штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А також позбавлення прав до 3 років;
  • якщо дії вчиняються повторно, то штраф – 51 тис. грн. А також позбавлення прав від 2 до 3 років;
  • за ДТП у п’яному вигляді з постраждалими зараз передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400-8500 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами до трьох років, або без такого. З 1 липня штраф буде збільшено до 51 000 — 85 000 гривень. Крім цього, водіїв-порушників чекатиме позбавлення права керувати транспортними засобами до трьох років без альтернативи.

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Кримінальна відповідальність вводиться за:

  • керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • передавання керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;
  • відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;
  • вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі.

За матеріалами Finance.UA

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