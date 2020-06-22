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Клішас розповів, як Путін робить політичну систему стійкішою

22.06.2020

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

Співголова робочої групи з розробки поправок до Конституції Андрій Клішас заявив, що поправка до Конституції, яка дозволяє чинному президенту знову балотуватися, необхідна для стабілізації політичної системи.

Про це він розповів в інтерв’ю належить Григорію Березкін РБК.

За словами голови комітету ради федерації з конституційного законодавства, політична система дуже персоніфікована в даний час, тому переслідується мета побудови системи конституційних органів влади, щоб політична система була більш стійкою.

«Таким чином президент робить політичну систему більш стійкою. Система не повинна так сильно залежати від того, хто в даному конкретному випадку є президентом», — вважає Клішас.

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