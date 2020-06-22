Прочитав недавно новини про засідання новоствореної Тимчасової слідчої комісії Ради з Митниці. Там нардеп Ніна Південця заявляла, що на поверненні ПДВ липові експортери скручують до 5 млрд грн у місяць.

Так от, доповідаю. У Южаниной неперевірені дані. По-перше, не 5 — а більш 10. Саме стільки щомісяця втрачає бюджет країни з-за крадіжки на ПДВ, а також тотальної контрабанди.

По-друге, глава ТСК Іван Крулько та його заступник Євген Петруняка вже встигли отримати хабар у розмірі 10 млн доларів.

Так що найближчим часом країна знову буде спостерігати виставу, як корумпований черговий глава ТСК буде до нескінченності водити козу навколо Верховної Ради, періодично показуючи її журналістам.

При цьому правоохоронці, як і раніше, позбавлені можливості документувати тотальну контрабанду на Митниці. А також фіксувати і розслідувати факти незаконного відшкодування ПДВ від фіктивного експорту неіснуючих товарів. Наші безпосередні керівники відразу «дають по руках» і пояснюють, що це — геополітичний напрямок і Нефедов і наступні керівники Митниці під захистом посольства.

На виході у доповідних силових структур значиться, що тільки з початку року на Митниці було вкрадено понад 30 млрд гривень. А це — той же транш кредиту МВФ, який так принизливо випрошує влада.