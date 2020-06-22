У Кабміні назвали умову для виплати компенсації постраждалим від вибуху на Позняках

Український уряд звернувся до влади Києва з проханням оцінити повну суму збитків і розрахувати необхідну суму компенсації мешканцям будинку на Позняках.

Про це повідомили в прес-службі Кабміну в понеділок, 22 червня.

Дане рішення було прийнято під час засідання Державної комісії ТЕБ під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Попередньо, вирішено розглянути питання про компенсації вартості нового житла всім постраждалим під час вибуху в 10-поверховому будинку. Кошти для цього будуть виділені з резервних фондів держави і міста.

«До наступного засідання комісії ТЕБ та НС очікую наступних кроків: звіту про хід і завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків і розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації про можливість і необхідність застосування механізму співфінансування виплат компенсації», — розповів Шмигаль.

Він підкреслив, що сума збитків буде затверджена після завершення рятувальних робіт, оцінки збитку і повторного засідання Київської міської комісії ТЕБ та НС.

У той же час мер міста Віталій Кличко на брифінгу в понеділок, 22 червня, повідомив, що місто може виділити 30 мільйонів гривень для співфінансування ліквідації наслідків взрва.