У Сєвєродонецьку засуджений екс-депутат-педофіл

Сєверодонецьким міської судом до 15 років позбавлення волі засуджений колишній депутат Сєверодонецької міської ради (VI скликання) за вчинення згвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх, повідомляють в Прокуратурі Луганської області.

Стороною обвинувачення доведено, що колишній депутат міськради з 2006 по 2012 рр. систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості щодо малолітніх і неповнолітніх. Під приводом показу кіно, мультфільмів та інших розваг він запрошував дітей до себе додому, схиляв їх до вживання алкогольних напоїв і здійснював над ними сексуальне насильство.

У кримінальному провадженні задокументовано 14 епізодів вчинення розпусних і насильницьких дій у відношенні 6 дітей у віці від 6 до 15 років. Наймолодша потерпіла була його рідною племінницею.

Протягом 5 років обвинувачений переховувався від правоохоронних органів в Києві за документами свого померлого в Російській Федерації брата. У квітні 2017 чоловіка затримали.

Суд, ретельно дослідивши матеріали справи та вислухавши постраждалих, погодився з доводами прокурора та призначив обвинуваченому максимально можливе покарання. У той же час обвинувачений своєї провини не визнав і в скоєному не розкаявся.

Сєвєродонецький суд виніс вирок колишньому депутату 19 червня.