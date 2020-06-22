Ніби епідемії і не було: Як працюють столичні пляжі в карантин

Літня спека, а відповідно, і пляжний сезон — у розпалі, однак коронавірусна епідемія досі нікуди не зникла. Після ослаблення карантину в Україні знову почала зростати кількість хворих Covid-19, зокрема, в столиці.

Так як країна зараз знаходиться на так званому адаптивному карантині, у столиці знову є ймовірність введення жорстких карантинних заходів. Один з яких — закриття громадських пляжів.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день пляжі столиці хоч і працюють, але купатися там заборонено. Так, вони повинні працювати виключно в якості прибережних зон відпочинку до рішення про дозвіл на початок купального сезону від Госпродпотребслужбы Києва.

Звичайно, пляжі можна відвідувати тільки при певних умовах. Перш за все, як заявляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відвідувачі пляжу повинні бути в масках, щоб виключити передачу інфекції, також маски повинні носити всі працівники пляжів. Крім того, відвідувачі зобов’язані дотримуватися дистанції в 2 м і дотримуватися правил особистої гігієни. Не рекомендується відвідувати пляжі людям старше 60 років і людям з хронічними захворюваннями.

Ми відвідали кілька столичних пляжів, щоб перевірити, чи дотримуються відвідувачі, і адміністрація всі необхідні правила.







Підходячи до пляжу здалеку, відразу видно, що дотримуватися дистанції ніхто навіть не збирається: простирадла та лежаки обтикані по всьому пляжу, і рідко де є необхідна дистанція. Особливо це стосується тіньових закутків.

Про маски і говорити не варто. Не було помічено жодної ні відвідувачів, ні у працівників пляжу, ні навіть у працівників фудкортов.

Заборона купатися кияни, звичайно, теж обійшли. Адміністрація пляжу замість того, щоб попереджати про те, що купання поки не дозволено, пише на дощечці температуру води і розмістила по пляжу рятувальників.







До речі, щодо попереджень: ні при вході на пляж, ні біля будівель адміністрації немає навіть жодної згадки про карантин і епідемії коронавіруса. Лише кілька інформаційних плакатів висять на кабінках для перевдягання з рекомендаціями.







Цікаво те, що в рекомендаціях прописана дистанція всього лише в 1,5 м, а не в 2 м, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я.

Також там зазначено, що вхід на пляж дозволяється тільки при наявності маски, але цього, звичайно, ніхто не перевіряє.

В цілому, якщо поглянути на пляж, важко здогадатися, що в Україні в принципі був карантин і досі панує епідемія: люди спокійно купаються, грають у волейбол, працюють фудкорты. І все це без дотримання будь-яких правил.