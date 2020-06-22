Пандемія коронавіруса посилюється: ВООЗ назвала причину

Пандемія коронавіруса у світі продовжує набирати обороти, а викликані нею кризи будуть відчуватися десятиліттями.

Як повідомив Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус у виступі на віртуальному форумі охорони здоров’я, організованому ОАЕ. За час пандемії у світі заразилося коронавірусом більше 9 млн осіб.

«Ця пандемія все ще зростає. І ми знаємо, що пандемії набагато важче, ніж просто криза в охороні здоров’я. Це і економічна криза, і соціальний , а у багатьох країнах – ще й політичний. Його наслідки будуть відчуватися десятиліття», – заявив він.

Гебрейесус підкреслив, що посилення пандемії сприяє політизація проблем, пов’язаних з поширенням коронавіруса.