В Киеве на проспекте Григоренко произошел взрыв в многоэтажке, обрушились четыре этажа

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа

В Киеве на проспекте Петра Григоренко в доме рядом со станцией метро Позняки произошел взрыв в многоэтажном доме. Рухнули четыре этажа здания – четвертый, пятый, шестой и седьмой.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Так, взрыв произошел около 10:00 утра в девятиэтажном жилом доме по адресу проспект Петра Григоренко, 41.

“По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушены перекрытия между 4,5,6 и 7 этажами дома”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.

В 10:47 спасатели на месте взрыва обнаружили погибшего под плитой

В 11:07 чрезвычайники сообщили, что из дома эвакуировали 21 человека. Также деблокирован один человек и проводится деблокирования еще трех человек.

От ДСНС привлечено 75 спасателей и 15 единиц техники.

На месте работают все группы, обстоятельства происшествия уточняются.

: APnews