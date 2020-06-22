У Петербурзі прихильники Путіна побили активістів за листівки проти «обнулення» термінів

У Санкт-Петербурзі невідомі побили либертарианца Євгенія Смирнова і його знайомого Олега Семенова, які розклеювали листівки проти поправки до Конституції, «обнуляющей» президентський термін Путіна. Про це пише «ЗакС.ру».

За словами Смирнова, інцидент стався біля залізничної станції «Соснова Поляна».

Активісти клеїли у продуктового магазину агітматеріали з цитатами Володимира Путіна різних років, у яких президент критично висловлюється про перспективи зміни Конституції.

«Поруч з магазином нас почали обзивати якісь люди, а потім напали. Двоє людей, кричали, що вони за Путіна, а ми зрадники. До них приєднався третій перехожий. Дружина перехожого кричала йому, що ми не винні і що це до нас пристали, але він усе одно бив нас», — розповів Смирнов.

Він уточнив, що двоє агресорів перед нападом пили пиво, яким потім облили Семенова.

Смирнова відвезли на «швидкій» в лікарню № 15, де лікар діагностував гематому лівого ока, розсічення нижнього століття, гематому черепа і розсічення губи з внутрішньої сторони. Семенов відправився в травмпункт своїм ходом. Потерпілі зателефонували в поліцію. За словами Смирнова, співробітники МВС попросили зайти до них після отримання медичної допомоги.

Смирнов — член нещодавно сформованої територіальної виборчої комісії № 46 від «Партії Зростання». Семенов подає до дільничної виборчої комісії № 913 «Яблуко».