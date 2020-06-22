Washington Post: Війна РФ проти України стає занадто важким тягарем для Росії

Володимир Путін переживає найгірший рік за два десятиліття свого правління. Пандемія коронавіруса охопила Росію, заразивши більш ніж півмільйона людей і убивши 8100 хворих. При цьому Москви підозрюють у приховуванні ще більшої кількості жертв.

Економіка розвалюється так швидко, що уряд в травні навіть не опублікувало щомісячний звіт про ВВП. І це вперше за 15 років. А безрозсудна «нафтова війна» Путіна з крон-принца Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салман зробила жахливу рецесію ще гірше. Про це пише Washington Post, нагадуючи, що російський президент був змушений відкласти референдум, який дозволить йому залишитися на своєму посту до 2036 року. Тепер він збирається провести цей процес першого липня. І ні в кого немає сумніву, що результат буде «правильний». Але його рейтинг зараз найнижчий з моменту, коли Борис Єльцин зробив його прем’єр-міністром РФ і своїм наступником.

Найгірше те, що, з точки зору Путіна, його хвалена зовнішня політика, яка нібито відновлює глобальний вплив Росії з допомогою нахабних гамбітів і спритних маневрів, розбилася об стіну. З лютого російські сили та їх маріонетки переживають різкі зміни, як в Сирії, так і в Лівії. Тому російське вторгнення в ці країни стає болотом, з якого Путін не може піти без приниження. Новий президент України відкинув його план закінчити довгу війну на Донбасі на російських умовах. Але при цьому окуповані частини української території висмоктують мільярди доларів і без того виснажену бюджету Росії.

Путіну потрібна допомога. Йому конче необхідна перемога. А саме йому потрібно переобрання Дональда Трампа президентом США. Тому він намагається досягти цього більш зухвалими і складними методами, ніж в 2016 році. Washington Post зазначає, що в оточенні Путіна багато розчаровані адміністрацією Трампа. Під впливом «яструбів» на зразок Джона Болтона Трамп вивів США з двох важливих угод з Росією про контроль озброєнь і збирається розірвати ще одну про обмеження наступальної ядерної зброї. Адміністрація також виконала рішення Конгресу щодо санкцій проти Росії. Вона, хоч і тільки під тиском обох партій, передала Україні оборонне озброєння.

Однак, не варто забувати і про подарунки, які Трамп вручив за останні три з половиною роки. Він похитнув давнього ворога Путіна — НАТО. У цьому місяці він несподівано вирішив вивести чверть американських військ з Німеччини. Він дозволив Росії втручатися у справи Близького Сходу і встановити більший вплив на Туреччину, Єгипет і навіть Ізраїль. Він отруїв тісні відносини Вашингтона з Києвом. Президента Володимира Зеленського досі не запросили в Білий дім.

Болтон під час інтерв’ю на телебаченні сказав, що Путін навчився грати Трампом, як іграшкою». Весь світ бачив, як російський президент змусив його в 2018 році на саміті в Гельсінкі оголосити, що він вірить запереченням Путіна, а не американським спецслужбам, в питанні втручання Росії у вибори. За словами Болтона, в приватних розмовах президент РФ зміг переконати Трампа, що опозиційний лідер Венесуели такий же, як Хілларі Клінтон, а тому не гідний довіри.

Якщо Трамп стане президентом, він продовжить свою кампанію по відновленню членства Росії в G7, забезпечивши їй доступ до більш широкої глобальної платформи. Він може вивести США з НАТО. Крім того, він може дозволити Путіну досягти своєї головної геополітичної мети — повернути Україну в російську сферу впливу, розчистивши шлях для скасування санкцій США і Європи, які тиснуть на російську економіку. Тому Путін зробить все можливе, щоб допомогти Трампу.