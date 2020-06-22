Повінь – зміна системи

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«Знайома з банку радить терміново знімати всі вклади і закуповуватися готівковою валютою». Фінансова система Білорусі – на порозі грандіозного шухеру?

22.06.2020

Читач телеграм-каналу «Баста!» розповів про наслідки переслідування білоруською владою банків з іноземним капіталом.

«Знайома працює в банківській сфері, – пише він. – Радить терміново знімати всі вклади і закуповуватися готівковою валютою. Каже, що вся фінансова система Білорусі – на порозі грандіозного шухеру.

Вже існуючий криза сильно ускладнилася тим, що зараз йде переслідування іноземних банків, діяльність яких фактично паралізована. Це б’є по всій банківській системі країни. Імовірна девальвація і заморожування вкладів. Люди знову втратять гроші».

 

 

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