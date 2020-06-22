Харарі про спостереження за населенням під час COVID-19: Пандемія – не війна

Професор Єврейського університету в Єрусалимі і автор бестселера «Sapiens. Коротка історія людства» Юваль Ної Харарі в ефірі Al Jazeera розповів про глобальні заходи спостереження за населенням у відповідь на пандемію коронавіруса COVID-19.

«Багато людей, в тому числі політики, говорять такі речі, як: «Це війна, і, звичайно, ми повинні залучати спецслужби». Але це повна помилка», — сказав Харарі, додавши, що «це не війна, а криза системи охорони здоров’я».

За словами Харарі, сьогодні у цієї кризи зовсім інший характер.

«Справа не в солдатів зі зброєю. Ідеться про медперсонал у лікарнях, які змінюють брудні простирадла», — сказав професор.

Він сказав, що не проти самого епіднагляду, але Харарі вважає, що ми повинні використовувати всі технології, доступні для боротьби з епідемією і пом’якшення економічної кризи.

Спостереження може допомогти нам в цьому, але це повинно бути зроблено ретельно, говорить він.

Харарі виступив за створення незалежного органу охорони здоров’я або агентства, якому було б доручено зупинити пандемію і не ділиться даними з ким-небудь ще.