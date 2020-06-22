Український чемпіон світу, який захистив титул зі зламаною рукою, битиметься за пояс

Непереможний український боксер, 32-річний чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян (20 перемог, 14 з них – нокаутом), який у лютому 2020-го захистив титул зі зламаною рукою, проведе об’єднувальний бій з володарем поясу WBC, 25-річним мексиканцем Хуліо Сесар Мартінесом (16 перемог, 12 з них – нокаутом, 1 поразка), повідомляє латиноамериканське підрозділ ESPN.

Відомо, що бій українця за новий пояс пройде в Китаї 15 серпня цього року (судячи з того, що сам Далакян лайкнув пост в Twitter ESPN, домовленість про проведення поєдинку досягнута).

У Хуліо Сесара Мартінеса одне поразки на професійному ринзі, у Артема Далакяна – жодного

Зазначимо, за свою 9-річну кар’єру в професійному боксі Артем Далакян лише раз бився за межами України, коли в лютому 2018-го в Інглвуді (США) виграв у американця Брайана Вилории чемпіонський бій за вакантний пояс WBA. Після цього всі чотири захисту титулу боксер провів у Києві.

Додамо, що Мартінес захищав свій пояс у лютому 2020-го, перемігши британця Джея Харріса (17 перемог, 9 з них –нокаутом, 1 поразка).