У соцмережах активно коментують «допомогу» нардепа Тищенка постраждалим від вибуху будинку на Позняках

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко приїхав на місце вибуху будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в Дарницькому районі Києва і вирішив допомогти постраждалим мешканцям – роздати їм лимони

Про це розказала журналістка Мар’яна П’ятому єцух.

«Виявилося, що лимони були для того, щоб робити із них лимонад. Альо ножа, щоб розрізати їх, біля зруйнованого будинку не знайшлося. «Тищенко приніс вітамінів, і пішов радитись з Аваковим. До Авакова не пускають і проганяють», – написала журналістка і опублікувала відповідні фото.

Пізніше стало відомо, що лимони так і залишилися на лавці.

Чому саме лимони – намагалася зрозуміти Ольга Гальченко: «Думаю, Тищенко десь колись чув, що лимон допомагає при отруєнні газом, а який тієї газ — сльозогінний чи борщ на ньому варять – не розібрався. Господи, чому вони такі тупі?», – написала вона у Facebook.

«Ти тепер без житла?! !! Тримай лимон, а то у тебе морда занадто весела. Після того, як вибухнув твій дім, у тебе тепер є одна проблема – АВІТАМІНОЗ, БЛ*ТЬ !!!!», – написала Ірина Круль

«Чого всі знущаються над Тищенком, який приїхав на Позняки з лимонами? Людині подзвонили, сказали, що потрібно допомогти постраждалим з розселенням і покупкою промов найпершої потреби. І для початку вистачить парі лимонів. Він і привіз! Я боюся, якщо хтось попросити його «дамські пальчики» привезти або «чорного доктора …», – написав журналіст Кирило Сазонов.