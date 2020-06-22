Надя Дорофєєва розповіла про перші та важкі робочі дні: “відчуття, що мене били”

Колишня вокалістка гурту “Время і Стекло” Надя Дорофєєва потрохи повертається до робочого режиму та активного ритму життя після тривалого карантину й самоізоляції у заміському маєтку.

У своєму фотоблозі співачка розповіла про те, як їй важко увійти до колишнього, шаленого режиму дня. На світлині Надя постала у гримерці після зйомок. На дівчині одягнутий білосніжний халат, а співачка, своєю чергою, насолоджується кавою у стаканчику та стомлено дивиться в об’єктив.

Як зазначила у дописі знаменитість, під час карантину вона звикла постійно виспатися та ні про що не перейматися. Надя впевнена, що саме самоізоляція розбестила її, у зв’язку з чим, вона відчуває великі труднощі з тим, аби нарешті привести себе до норми.

“І тут на тобі, перша знімальна ніч, а в мене відчуття що мене били.”

Прихильники співачки побажали Наді якнайскоріше звикнути до старого режиму та порадувати їх новими творчими подарунками.