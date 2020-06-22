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Захист у справі MH17 запропонувала зробити Росію частиною слідчої групи

22.06.2020

Защита по делу MH17 предложила сделать Россию частью следственной группы

Немає юридичних перешкод для того, щоб Росія стала частиною Спільної слідчої групи (ССО) у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Україні в 2014 році. З такою заявою виступила голландський адвокат Сабіне тен Дуссхате, що представляє інтереси обвинуваченого Олега Пулатова, передає .

Адвокат додала, що Москва поставила підпис під конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності, тому російській стороні слід дати «можливість висловити свою точку зору» у справі про катастрофу літака.

«На відміну від групи з розслідування, яку вів Рада з безпеки Нідерландів (DSB), Росія не була членом ССД. При цьому Україна була», — розповіла Сабіне тен Дуссхате. Вона нагадала, що в 2015-му Росія намагалася приєднатися до слідчої групи, однак нідерландська прокуратура відхилила цей запит.

Суд за Boeing MH17 в окружному суді Гааги відновився 8 червня. Кількість людей у залі засідань обмежено із-за карантину. Допущені по два представника з кожної сторони, обвинувачені не приїхали на засідання, від них у справі беруть участь тільки адвокати Олега Пулатова.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився в Донецькій області 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Міжнародна слідча група за підсумками розслідування назвала імена обвинувачених у справі про загибель Boeing. Це росіяни Ігор Гиркин (Стрільців), Олег Пулатов, Сергій Дубинський і українець Леонід Харченко. Всі вони, за версією слідства, мають відношення до переміщення комплексу «Бук», з якого, ймовірно, був збитий літак.

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