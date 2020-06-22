Захист у справі MH17 запропонувала зробити Росію частиною слідчої групи

Немає юридичних перешкод для того, щоб Росія стала частиною Спільної слідчої групи (ССО) у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Україні в 2014 році. З такою заявою виступила голландський адвокат Сабіне тен Дуссхате, що представляє інтереси обвинуваченого Олега Пулатова, передає .

Адвокат додала, що Москва поставила підпис під конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності, тому російській стороні слід дати «можливість висловити свою точку зору» у справі про катастрофу літака.

«На відміну від групи з розслідування, яку вів Рада з безпеки Нідерландів (DSB), Росія не була членом ССД. При цьому Україна була», — розповіла Сабіне тен Дуссхате. Вона нагадала, що в 2015-му Росія намагалася приєднатися до слідчої групи, однак нідерландська прокуратура відхилила цей запит.

Суд за Boeing MH17 в окружному суді Гааги відновився 8 червня. Кількість людей у залі засідань обмежено із-за карантину. Допущені по два представника з кожної сторони, обвинувачені не приїхали на засідання, від них у справі беруть участь тільки адвокати Олега Пулатова.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився в Донецькій області 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Міжнародна слідча група за підсумками розслідування назвала імена обвинувачених у справі про загибель Boeing. Це росіяни Ігор Гиркин (Стрільців), Олег Пулатов, Сергій Дубинський і українець Леонід Харченко. Всі вони, за версією слідства, мають відношення до переміщення комплексу «Бук», з якого, ймовірно, був збитий літак.