Поліція: Вибухівки у котрий вибухнув у Києві будинку не було

Основна версія вибуху будинку в Києві – газова суміш. Про це повідомили в прес-службі столичної Нацполиции повідомили виданню ВВС News Україна.

Там зазначили, що експертизи тривають, але на даний момент фахівці вважають, що вибухнув саме газ.

«Експрес тести показали, що вибухівки там не було», — сказали там.

Нагадаємо, 21 червня у багатоповерховому будинку на Позняках прогримів вибух, внаслідок чого були зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. На даний момент відомо про трьох загиблих, ще двоє можуть залишатися під завалами.