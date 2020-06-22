Під Херсоном застрелили фермера і втопили тіло разом з автомобілем

У Херсонській області знайшли вбитим місцевого 57-річного фермера, якого родичі шукали з 14 червня. За словами доньки, у той день чоловік (мешканець Херсона) на власному автомобілі ВАЗ-2109 поїхав на зустріч зі своїм компаньйоном. Після того, як він п’ять днів не виходив на зв’язок, близькі звернулися в поліцію.

Про це повідомляється на сайті Нацполиции. Поліція оголосила фермера в розшук. Спочатку правоохоронці опитали 39-річного компаньйона зниклого, до якого він збирався поїхати.

Чоловік підтвердив, що бізнес-партнер дійсно приїжджав до нього 14 червня, але в той же день поїхав. Компаньйон додав, що фермер збирався поїхати в Черкаси на закупівлю овочів, але ця інформація не підтвердилася. На зв’язок з черкаським підприємцем зниклий не виходив. Поліцейські опитали колег зниклого, знайомих і родичів, перевірили відео з камер відеоспостереження, щоб відстежити рух автомобіля зниклого жителя Херсона, але сліди чоловіки обривалися в Олешковском районі. Тоді правоохоронці відпрацювали різні версії можливого розвитку подій і основну увагу зосередили на компаньйоні зниклого.

Чоловік плутався у свідченнях, нервував. У той же день він зізнався у скоєнні злочину. Як стверджує підозрюваний, що фермер вимагав у нього гроші на ведення спільного бізнесу з вирощування та продажу овочів. Зловмисник пояснив, що компаньйон нібито не вперше вимагав у нього кошти, з-за чого він був змушений брати кредити.

Коли компаньйон відмовився давати гроші, між чоловіками спалахнула сварка. Під час конфлікту зловмисник вистрілив у фермера з власної мисливської рушниці. За словами підозрюваного, від поранення в голову чоловік помер на місці події. Потім тіло загиблого разом з його автомобілем зловмисник скинув у Північно-Кримський канал. Поліцейські знайшли рушницю за місцем проживання підозрюваного. Зброю вилучено та відправлено на експертизу. Автомобіль виявили на дні каналу і з допомогою тросів підняли на поверхню.

У салоні виявилося тіло загиблого з пораненням голови. Остаточну причину смерті чоловіка визначити судово-медична експертиза. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею про умисне вбивство. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.