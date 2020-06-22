У Харківській області карантин продовжили до серпня

У Харківській області коронавирусный карантин продовжено до 31 липня через зростання захворюваності. Також обмежувальні заходи вирішили поки на послаблювати. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки, повідомляється на сайті ХОДА.

«Динаміка захворюваності у нас збільшується, і це дуже погано. До п’ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тис. населення. Якщо б з п’ятниці по сьогоднішній день ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі посилювати карантинні заходи», — заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

За його словами, 90% випадків захворювань останнім часом зафіксовано в Харкові і тільки 10% — в районах області.

«З цього приводу ми вже проводили нараду, я особисто зустрічався з мером, проводилися наради з медичними працівниками. Я сподіваюся, що після цього ситуація в місті Харкові стабілізується», — сказав Кучер.

За словами завідуючої відділенням особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру Анни Сухорукової, зараз найбільша напруженість епідпроцесу фіксується саме в Харкові, де протягом тижня захворюваність складає більше 12 випадків на 100 тисяч населення.

«За останні дні цей показник дещо знизився, однак він все ще перевищує 12,0. В районах області показник перевищує поріг тільки в Богодухівському районі, де він становить 13,1. Це наслідки спалаху, яку ми реєстрували минулого тижня. У районах, що межують з обласним центром, інтенсивність також знизилася. У Харківському районі вона становить 8,48, в Чугуївському — 8,9, в Дергачівському — 5,34», — повідомила Ганна Сухорукова.

За її словами, зараз в регіоні проводиться в два рази більше досліджень, ніж необхідно моз для пом’якшення карантинних обмежень.

Як повідомив голова ХОДА Кучер, за минулу добу в області підтверджено лише 6 нових випадків COVID-19. Якщо протягом тижня ситуація з захворюваністю буде стабільно поліпшуватися, буде прийнято рішення про ослаблення карантинних обмежень.

Також губернатор звернувся до поліції з проханням більш жорстко реагувати на порушення карантинних обмежень.