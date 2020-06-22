Під Дніпром викрали людину серед білого дня: фото

Поліцейські Кривого Рогу затримали зловмисників, які 19 червня серед білого дня викрали людини — троє чоловіків заштовхали 32-річного криворіжця в автомобіль, після чого поїхали. Викрадачів затримали по гарячих слідах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області.

Як стало відомо, викрадення відбулося 19 червня у Кривому Розі на вулиці Шиферна.

«Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що чоловіки силоміць посадили потерпілого в автомобіль марки Renault Trafic і покинули місце злочину», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці ввели план «Перехоплення», в ході якого за територією села посеред поля затримали групу зловмисників. Ними виявилися місцеві жителі у віці 25-ти, 27-ми та 28-ми років. Двоє з них раніше вже мали проблеми з законом.

«Зараз правопорушники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)», — наголошується в повідомленні.