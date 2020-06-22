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Ківа запропонував визнати ЛГБТ в Україні терористичною організацією

22.06.2020

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа запропонував визнати ЛГБТ терористичною організацією в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі.

“ЛГБТ потрібно визнати терористичною організацією, що надає руйнівний вплив на наше суспільство і несе загрозу нації!” – написав Ківа.

Очевидно, такі заяви пов’язані з тим, що ЛГБТ-активісти “нарядили” Батьківщину-мати в Києві в свою символіку. Нагадаємо, у київському музеї назвали монтажем прапор ЛГБТ над пам’ятником.

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