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Ученые выяснили, у кого более слабый иммунитет к коронавирусу

22.06.2020

У таких людей гораздо меньше вирус-специфических антител.

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию нового типа в бессимптомной форме, получают в итоге более слабый иммунитет к SARS-CoV-2. Такое открытие делали ученые из Китая, которые считают, что у бессимптомных больных с COVID-19 выше риск повторного заражения.

Сотрудники Чунцинского медицинского университета, группу которых возглавил доктор Ай-Лон Хуан, представляющий Лабораторию молекулярной биологии инфекционных болезней, провели детальный анализ тридцати семи бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Ученые провели, в частности, клиническое и иммунологическое исследование материалов бессимптомных больных.

Речь идет о пациентах клиник Чунцина, которым поставили диагноз COVID-19 несмотря на отсутствие основных симптомов коронавируса — то есть, повышенной температуры тела, кашля и одышки, и так далее. Группа из 37 бессимптомных больных была выбрана из 178 пациентов.

У бессимптомных больных гораздо меньше вирус-специфических антител, обеспечивающих долгосрочную иммунную реакцию. Этот факт, а также низкий уровень противовоспалительных цитокинов, указывает на в целом менее выраженный иммунитет к вирусу. Это значит, что люди, перенесшие коронавирус в бессимптомной форме, потенциально могут заражаться снова. Ученые, обратившие внимание на проблему, говорят, что их открытие ставит под сомнение эффективность так называемых “паспортов иммунитета”, которые предлагают выдавать переболевшим коронавирусом людям.

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