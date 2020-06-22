Екс-заступник Шмигаля пристрастився до “ПБС”

Івано-Франківська обладміністрація проявила чудеса техніки, забезпечивши в 2020 році всіма доступними засобами перемогу в найбільших своїх тендерах компанії “ПБС” партнера Ігоря Коломойського екс-нардепа Олександра Шевченка.

ДП “Дороги Прикарпаття”, створене на початку 2019 року Івано-Франківською облдержадміністрацією, провело в травні-червні 2020 року десяток тендерів на майже півмільярда гривень за своїми дорогами. Більшість з них виграла компанія “ПБС”.

Так, 16 червня компанія уклала контракт на 59,9 (очікувана вартість тендеру – 63,4 млн грн). Перемога була забезпечена за рахунок того, що виграв аукціон “Шляхбуд-Лім” з пропозицією 49 млн грн відмовився підписувати договір, а інші учасники – “БМБУД”, “Планетабуд” і навіть Івано-Франківська “дочка” держпідприємства “Автомобільні дороги України” – не були допущені до торгів.

В іншому тендері на 58,4 млн грн контракт з “ПБС” був підписаний 5 червня (на 56,9 млн грн). Перемога “ПБС” в ньому в ньому була забезпечена за рахунок дискваліфікації фірми “Граніт-001” (пропонувала виконати роботи за 50,8 млн грн) з орбіти власника “Полтавабудцентра” Араика Амирханяна. Точь-в-точь як в іншому тендері, де різниця пропозицій між цими компаніями становила 6,5 млн грн. 1 червня також був підписаний контракт з “ПБС” у тендері з очікуваною вартістю 12 млн грн у якому замовник відхилив чотири більш дешевих пропозиції конкурентів.

Згаданий “Шляхбуд-Лім” все ж взяв один червневий контракт на 44 млн грн, хоча ще в 2019 році був ключовим підрядником місцевої адміністрації. Ця компанія оформлена на Ростислава Мокловича, а екс-нардеп від “БПП” Юрій Соловей погрожував судитися зі ЗМІ, які поширили інформацію про його причетність до цієї фірми.

На фото – Олександр Шевченко

В цілому ж з початку року “ПБС” став підрядником №1 для ДП “Дороги Прикарпаття”, підписавши договори на 351 млн грн і має всі шанси суттєво збільшити цей показник, оскільки в травні-червні ДП оголосило тендери всього на 1,6 млрд грн. Як вже повідомляв “ОЛІГАРХ”, офіційно 100% частка в капіталі ТОВ “ПБС” оформлена на мешканку Івано-Франківська Іванну Непик, яка є директором компанії “Галичина-цукор” – і їй володіє Тетяна Шевченко – цивільна дружина Олександра Шевченка. Це екс-нардеп, який до парламенту був директором гірськолижного курорту “Буковель”, власниками якого, як відомо, є екс-акціонери “Приватбанку” Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

“ПБС” головний дорожній підрядчик в регіоні. За даними Clarity project, її загальний портфель замовлень у Prozorro перевищує 12,5 млрд грн, однак більше половини цієї суми припадало на Службу автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

На фото – Віталій Федоров

На рівні області “ПБС” не був безумовним фаворитом. До 2019 року, коли на себе закупівлі доріг обласного значення перебрала згадане ДП “Дороги Прикарпаття”, за це відповідав місцевий Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, за весь час існування з яким Prozorro підписав договорів на всього лише 49 млн грн.

Як “ПБС” зміг “взяти” останній не підконтрольний йому бастіон в області достовірно не відомо, однак варто відзначити, що це збіглося зі зміною куратора області. Як відомо, губернатором області замість Дениса Шмигаля, що пішов працювати в уряд, став з лютого його заступник Віталій Федоров, а директором ДП з 2019 року є Андрій Сазонов, який до того як цю ділянку роботи в області винесли в окрему ДП, займався тим же самим у складі згаданого профільного департаменту обладміністрації.

“Мене часто запитують, що необхідно для успіху України? Я відповідаю – вигнати (корумпованих) дурнів з влади і побудувати дороги”, – ділився в 2018 році секретом успіху тоді ще нардеп Шевченко.

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