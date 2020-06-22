З квитком до Києва в білоруському аеропорту затримали злодія в законі «Лавасогли Батумського»

У суботу, 20 червня 2020 року, в аеропорту Мінська співробітники Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь здійснили затримання 38-річного Міндії Горадзе, який відомий у певних колах в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Лавасогли Батумський».

Як зазначає з посиланням на власні джерела видання Прайм Крайм, «короля злочинного світу», що вирішив перетнути державний кордон з документами на власне ім’я, ідентифікувала система сповіщення щодо осіб, які перебувають у розшуку Інтерполу.

У відповідну базу достойник потрапив за поданням правоохоронців Республіки Грузія, де в липні 2018 року його заочно засудили до 12 років позбавлення волі за вимагання та незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності. У 2019 році щодо Горадзе винесли ще один вирок, присудивши йому 10 років ув’язнена язнення за статтею про перебування в статусі «злодія в законі».

На тій ча «Лавасогли Батумський» вже знаходився під вартою у Туреччині, де його затримали в жовтні 2018 року в місті Трабзон за запитом грузинської сторони. Однак екстрадиційна процедура, як вже зазначалося на сторінках Dетектив-Info, розтягнулася в часі на півтора роки. Через це родичі «короля злочинного світу» заявляли, мовляв офіційний Тбілісі просто тягне час, не зацікавлений у прибутті Горадзе на етнічну Батьківщину та саботує цей процес.

На початку червня 2020 року симпатики «злодія в законі» вийшли на чергові акції протесту грузинських держустанов, де озвучили вимоги — негайно екстрадувати Міндію Горадзе з Туреччини до території Грузії або третьої держави. Три тижню тому «король злочинного світу» прилетів до Мінську, але як саме було оформлено його звільнення з-за грат на берегах Босфору — питання відкрите.

У коментарі грузинському виданню «Батумелебі» один з організаторів акцій на підтримку Горадзе, очільник організації «За наші права» Тамаз Бакурідзе лише зазначив, що за його відомостями повернення «злодія в законі» на етнічну Батьківщину вважається малоймовірним. «Міндія мав обрати третю країну за короткий час. Найраніший рейс був у напрямку Білорусі, тому він обрав цю державу. Міндії сказали, що до Грузії він не повернеться», — зазначив він.

Також відомо, що з Туреччини «Лавасогли Батумський» прибув до Білорусі «транзитом», а надалі плекав надію потрапити до території України. З якою «короля злочинного світу», незважаючи на його депортацію звідси ще в листопаді 2014 року, й понині пов’язаність язують численні зв’язки.

Передусім мова йде про південні регіони нашої держави — Одесу та Миколаївщину, де протягом 2013-2014 років Горадзе неодноразово затримували правоохоронці. У подальшому, незважаючи на фізичну відсутність «злодія», очолюваній ним клан продовжує утримувати потужні позиції на чорноморському узбережжі України.

Додамо, що саме тут навесні 2014 року «Лавасогли Батумський» намагався здійснити свою «легалізацію» в Україні. Як вказує поінформоване джерело Dетектив-Info, тоді достойник, використавши документи на своє нове ім’я — Гурамі Абашидзе, звернувся до «міграційників» з заявою про надання йому дозволу на імміграцію.

У відповідь, миколаївські можновладці «закрили очі» на звитяги «короля злочинного світу» та… документували його посвідкою на постійне проживання. Коли це з’єднання ясувалося правоохоронцям коштувало чималих зусиль, аби домогтися скасування цього документу, який надавав «злодію в законі» легальні підстави для перебування в Україні.