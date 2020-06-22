Кауфман розгорнув брудну гру за український ринок сигарет, однак АМКУ налаштований стягнути штраф на 6,5 млрд гривень і відновити конкуренцію

АМКУ хоче оштрафувати монополіста з продажу сигарет Кауфмана, його компанію «Тэдис» і спільників на 6,5 млрд гривень. Але Терентьєву палки в колеса ставить СБУ і продажні судді

24 червня 2020 року продовжиться судовий процес проти монополіста з продажу сигарет — компанії «Тэдис», яка належить Борису Кауфману. В результаті змови західних виробників сигарет, «Тэдис» одноосібно протягом багатьох років контролює 99,4 % ринку сигарет в Україні.

Схема ще була створена ще за президента Віктора Ющенка, а на повну розгорнулася при Януковичі. За інформацією багатьох видань, монополія була створена під контролем російських спецслужб, і західні компанії пішли на це, щоб не втратити російський ринок. Незважаючи на те, що АМКУ визнали «Тэдис» монополістом на ринку дистрибуції сигарет і у 2016 році оштрафував її на 430 млн гривень, за порушення умов конкуренції, це не зруйнувало злочинну схему.

Тепер Антимонопольний комітет України оштрафував «Тэдис» вже на 6,5 мільярдів гривень, і ця сума повинна бути стягнута до бюджету держави.

«Тэдис», звичайно, платити не хоче. Бо затягує розгляд штрафів у судах. Щоб монополія продовжувала працювати. Одночасно монополіст вимагає заміни голови АМКУ Юрія Терентьєва.



Дивно, але підіграє «Тэдису» керівник Служби безпеки України Іван Баканов і главк «К» СБУ, який контролює діяльність судів, і періодично «таки подзвонює» голові суду Олегу Хрипуну (голова Північного апеляційного господарського суду). Що затягує розгляд справи і переносить розгляд.

Таке відчуття, що СБУ, під приводом скарг іноземних інвесторів, сприяє Кауфману, і робить все для того, щоб схема монополістів існувала і далі. А бюджет залишився ні з чим.

Кауфман також намагається заручитися підтримкою в судах бізнесмена Ігоря Котвіцького, з яким «Тэдис» також хоче домовитися, щоб використовувати його зв’язки в МВС.

НАБУ і САП вже володіють всією інформацією, і тепер повинні відкрити кримінальні провадження проти суддів, які грають на стороні «Тэдиса».

Сьогодні існує реальна загроза затягування суду з метою скасування рішень АМКУ про 6,5-мільярдний штраф, а також виплати Кауфману компенсації в 300 мільйонів за виплачений штраф.

«У грудні 2016 року АМКУ прийняв рішення, що визнало «Тэдис» монополістом, і констатував факти зловживання монопольним становищем. Штраф тоді склав 432 мільйони гривень (з яких на сьогодні сплачено 300 млн грн). АМКУ виграв всі судові інстанції, проте на сьогодні початок виконавчого провадження по справі блокується технічним позовом з боку акціонера «Тэдис» — кіпрської компанії Мегаполіс. Ця «дивна судова війна», яка, на мій погляд, мало перспективна після рішень всіх інстанцій на користь АМКУ, йде з кінця 2018 року і полягає в тому, що раз в 3-6 місяців змінюється трійка суддів, які розглядають справу. Коли процес закінчиться — комітет продовжить стягнення залишку штрафу 132 млн грн та штрафу за прострочення оплати. Ймовірно, відразу виникне питання відповідальності «Тэдис» за невиконання рішення АМКУ. У продовження — 10 жовтня 2019 град АМКУ прийняв рішення, згідно з яким визнано, що монополія «Тэдис» на ринку дистрибуції виникла в результаті узгоджених дій «Тэдис» і тютюнових компаній – виробників. На «Тэдис» і 4 групи копань були накладені штрафи на загальну суму 6,5 млрд гривень. У червні пройшли перші слухання у справах. Наступні засідання відбудуться між 24-30 червня», — заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв ЗМІ.

Рішенням Антимонопольного комітету від 16 грудня 2016 року було встановлено, що:

Жодна компанія в Україні не може купувати сигарети у виробників, купувати можна тільки у «Тэдис», а усувають конкурентів.

«Тэдис» завищує ціни.

«Тэдис» був оштрафований на 430 млн гривень.

«Тэдис» зобов’язали усунути порушення антимонопольного законодавства.

За фактом практично нічого не виконано:

Було сплачено штраф на 300 млн гривень, а залишок досі не погашений.

Порушення закону не усунуто, а конкуренція повністю відсутня.

Спроба «Тэдис» оскаржити рішення АМКУ була безуспішною, а суди всіх інстанцій стали на бік держави. Тому, програвши, Кауфман, через афілійовані компанії подав повторну скаргу, і навмисно застопорив справа в апеляції.

Повторний розгляд судді Північного апеляційного господарського суду тягнуть навмисно з 2018 року під різними приводами, чим створюють реальний ризик повернення вже сплачених 300 мільйонів, і повної відміни штрафів.

Антимонопольний комітет, намагається зруйнувати схему і покарати «Тэдис», і 10 жовтня 2019 року прийняв нове рішення проти монополіста. А саме — оштрафувати всіх учасників змови на 6,5 мільярдів:

ТОВ «ТЕДІС Україна» — 3,4 млрд. грн.;

ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» — 370 млн. грн.;

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» — 810 млн. грн.;

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» — 430 млн. грн.;

ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» — 490 млн. грн.;

ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» — 170 млн. грн.;

ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» – 290 млн. грн.;

ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» — 80 млн. грн.;

ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В. А. Т.-Прилуки» — 450 млн. грн.

Щоб справа була доведена до кінця, всі антикорупційні органи, в т. ч. західні дипломати, співробітники міжнародних організацій, які допомагають Україні боротися з корупцією, повинні виступити з критикою недобросовісних світових виробників з США. Які співпрацюють з «Тэдисом» і працюють в пов’язаних з РФ тіньовою схемою.

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