Вибух у багатоповерхівці на Позняках: рятувальники виявили під завалами четверте тіло

Рятувальники виявили тіло четвертої жертви вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко ввечері в понеділок, 22 червня, в Telegram-каналі.

«Рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі», – повідомив він.

Зараз тривають роботи з деблокування тіла. Кличко зазначив, що невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку.

Нагадаємо, попередніми трьома жертвами вибуху стали дві жінки 1943 р. н і 1974 р. н, а також чоловік, син однієї із загиблих, 1991 р.