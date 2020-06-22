Розкрито прохання Обами до Путіна «не йти далі анексії Криму»

Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон у своїй книзі «Кімната, де це сталося: спогади про Білому домі» розкрив зміст переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу Криму.

Болтон відзначає, що Путін зайняв дуже жорстку позицію щодо України, детально обговоривши політичні і військові аспекти конфлікту. Російський лідер зазначив, що продаж військової техніки США Україні була незаконною. При цьому Путін відмовлявся йти на обговорення питання Криму, розглядаючи його як частину історії.

Далі наводиться прохання колишнього президента США Барака Обами до Путіна після приєднання півострова. «Він [Путін] сказав, що Обама чітко говорив йому в 2014 році, що, якщо Росія не піде далі анексії Криму, конфронтація по Україні може бути врегульована. Проте з якоїсь причини Обама передумав», — описує Болтон розмову з російським лідером.

Крим увійшов до складу Росії в березні 2014 року після проведеного на півострові референдуму. Більшість жителів висловилися за приєднання до Росії. Київ не визнає Крим російським, звинувачуючи Москву в незаконному захопленні території. Москва відкидає всі звинувачення.

Президент США Дональд Трамп відправив Болтона у відставку у вересні 2019 року. Американський лідер пояснив це серйозними помилками, які допускав радник. Після цього він написав мемуари, фрагменти яких викликали критику Вашингтона. Президент США назвав книгу збіркою брехні.