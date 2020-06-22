У Криму дітей одягли військову форму і зігнали в бліндаж на честь 22 червня

В тимчасово окупованому Росією Криму влаштували чергову пропагандистську акцію із залученням дітей в честь 79-ї річниці з дня початку німецько-радянської війни.

Зокрема, школярів зігнали на тематичний концерт в імпровізованому «бліндажі» з відповідним антуражем і одягли військову форму сучасних російських окупантів та воєнізованої дитячої організації «Юнармия». Відповідні фотографії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

«Окупований Севастополь. Діти «насолоджуються» підсумками походу на «референдум» своїх батьків», – обурився захисник.

Пропагандистська акція з дітьми в Криму до 22 червня Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під постом українці також висловили своє невдоволення тим, що загарбники використовують дітей у своїй мілітаристської пропаганди.

«При всіх окупантів дитинство проходить в землянках», «Це печалька, звичайно», «Нове караоке?», «Діди не доспівали», «Пекло якийсь», «Враження, що для них Друга світова ще не закінчилася. Вперед у минуле», – пишуть патріотично налаштовані громадяни.