Ветеран АТО вибачився за фейк про «пластикових» медалях для ЗСУ

Ветеран АТО Мартін Брест вибачився перед Міністерством оборони України з-за свого поста про те, що учасникам війни на Донбасі нібито видають пластикові медалі. Він заявив, що ця інформація виявилася фейком.

Спростування власних слів захисник України опублікував на особистій сторінці в Facebook і сказав у своє виправдання, що ненавмисно ввів усіх в оману.

«Я повинен вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції при виявленні цих надлегких медалей дудлили просто через край», – написав Брест.

За словами ветерана, спочатку його збентежив вага медалі – адже сплав виявився настільки легким, що дуже нагадав пластик.

«На моє прохання хлопці спробували підпалити, очікуючи, що медаль розплавиться. Але сплав нагрівся. Скріншот з відео – під постом. Я поквапився з висновками, запостив неперевірену інформацію і вступив відверто хр*ново», – визнав свою неправоту Брест.

Мартін Брест зізнався, що випадково поширив фейк про «пластикових» медалях для ветеранів Facebook Мартіна Бреста

Підсумовуючи, він зазначив, що зрозуміє, якщо Міноборони подасть на нього в суд, адже його вина незаперечна.

«Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне виправдовуватися або захищатися теж – наплужил, відверто лажанулся. Ще раз приношу вам свої вибачення», – резюмував Брест.